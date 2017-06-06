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Главная » Страна » В Минэнерго рассказали, когда запустят новый газопровод между Украиной и Польшей
В Минэнерго рассказали, когда запустят новый газопровод между Украиной и Польшей
Фото: gaz-system.pl

В Минэнерго рассказали, когда запустят новый газопровод между Украиной и Польшей

Проект позволит увеличить импорт газа из ЕС через Польшу и обеспечит возможности хранения европейского газа в украинских хранилищах

06.06.17 280
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Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ожидает, что в конце 2020 – начале 2021 года будет запущен новый газопровод-интерконнектор, который позволит увеличить объем возможных поставок газа из Польши до 7 млрд куб. м в год. Об этом сообщил в ходе второй польско-украинской газовой конференции в Варшаве заместитель министра энергетики Игорь Прокопив, передает УНИАН.

"Запуск интерконнектора ожидается в конце 2020 года – начале 2021 года. Это согласованная позиция с польской стороной", – сказал замминистра. 

По его словам, сейчас Украина может получать из Польши около 1 млрд куб. м газа в год, а реализация данного проекта позволит значительно увеличить объемы поставок. 

"Что это даст? 8 млрд куб. м из Украины (в Польшу, – ред.) и 5-7 млрд куб. м газа из Польши (в Украину, – ред.). То есть поставки газа в обе стороны по необходимости", – отметил Прокопив.

Напомним, в середине декабря 2015 года экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что интерконнектор, который объединит газовые системы Польши и Украины, позволит нашему государству покупать дополнительных 8 млрд куб. м газа в год. 

В июне 2016 года украинский и польский операторы газотранспортных систем – компании Укртрансгаз и Gaz-System S.A. – завершили подготовку технико-экономического обоснования данного проекта. В начале декабря 2016 года компании подписали соглашение о правилах взаимодействия для реализации проекта. 

Газовый интерконнектор "Польша – Украина" будет включать строительство магистрального газопровода "Германовичи – польско-украинская граница" общей длиной примерно 1,5 км на территории Польши и "Бильче-Волыця – украинско-польская граница" протяженностью почти 110 км на территории Украины.

Кроме того, на территории Польши будут построены компрессорная станция Страхоцина, измерительная станция и отрезки газопровода: Германовичи – Страхоцина, Страхоцина – Погорская Воля, Погорская Воля – Творзен и Творов – Творзен.

Основная цель объединения польской и украинской ГТС – увеличение возможностей импорта газа из ЕС через Польшу и обеспечение возможности хранения европейского газа в украинских хранилищах. Реализация проекта должна обеспечить увеличение пропускной способности ввиду того, что сейчас максимальная техническая пропускная способность поставки газа из Польши в Украину составляет 1,5 млрд куб. м в год.

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