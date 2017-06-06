Россия грозит ввести "ответный" визовый режим с Украиной

В Москве утверждают, что Россия не ведет "черные списки" украинцев

Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"... Когда всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?", – сказал российский министра иностранных дел.

При этом он подчеркнул, что Москва не ведет "черных списков" украинцев, за исключением единичных случаев.

"Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом", — добавил Лавров.

Напомним, 22 декабря 2016 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подготовке введения визового режима с РФ.

30 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что с 2017 года парламент сможет прийти к согласию относительно введения виз с Россией.

1 июня 2017 года в Минюсте заявили, что Украина готова к введению визового режима с Российской Федерацией, но необходимо политическое решение.