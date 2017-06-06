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Главная » Страна » Боевики все чаще применяют тяжелое вооружение, – штаб АТО
Боевики все чаще применяют тяжелое вооружение, – штаб АТО
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

Боевики все чаще применяют тяжелое вооружение, – штаб АТО

Существенное обострение отмечается на Луганском направлении

06.06.17 14
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Оперативная обстановка в районе проведения антитеррористической операции остается сложной. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

6 июня по состоянию на 18:00 российско-террористические бандформирования 46 раз открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины. Все чаще боевики применяют запрещенные минскими соглашениями образцы вооружения. В частности, существенное обострение отмечается на Луганском направлении.

С начала суток в результате боевых действий четверо украинских военных получили ранения.

Приморское направление. Самая напряженная ситуация на этом участке линии соприкосновения – в районе Чермалыка. Там по нашим опорных пунктам противник неоднократно открывал огонь из минометов калибра 120 мм, а под вечер применил и РСЗО "Град". Также неспокойно было поблизости Водяного, где боевики били из гранатометов и стрелкового оружия. Украинских защитников неподалеку Гнутово обстреливал вражеский снайпер.

Донецкое направление. Здесь незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать оборонительные укрепления сил АТО в пригороде Авдеевки из пехотного вооружения, иногда – из минометов калибра 82 мм. Из таких же минометов бандиты били северо-восточнее, в районе Верхнеторецкого и Зайцево. Вблизи Новгородского противник обстреливал наши опорные пункты из стрелкового оружия. А неподалеку Троицкого применял крупнокалиберные пулеметы.

Луганское направление. На этой части фронта пророссийские бандформирования значительно активизировались в течение последних 24 часов. В частности, украинских военных, которые держат оборону на подступах к Крымскому и Новотошковскому, захватчики обстреливали из ствольной артиллерии калибра 122 и 152 мм, а также из минометов. В начале суток под вражеский огонь из 120-мм минометов попали наши позиции вблизи Трехизбенки. В районе Новоалександровки пророссийские бандформирования применяли 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. А у Новозвановки боевики открывали огонь в сторону наших укреплений из вооружения БМП.

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