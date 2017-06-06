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Видео Очевидцы сняли масштабный пожар в Днепровском районе Киева

<span class="label red">Видео</span> Очевидцы сняли масштабный пожар в Днепровском районе Киева
obozrevatel.com

Взорвался огромный частный дом

06.06.17 412
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В сети обнародовали снятое очевидцами видео масштабного пожара, который вспыхнул во вторник, 6 июня, в Днепровском районе Киева.

"Азербайджанская. Жутко наблюдать бессилие пожарных и как стремительно поглощает огонь свою добычу. При взрыве даже на балконе на таком расстоянии обдало жаром", - говорится в подписи к видео.

Как сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в Киеве, сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило в 13:34. Прибыв в 13:46 на место вызова, спасатели установили, что пожар возник в частном жилом доме размером 20х30 м, к которому пристроено помещение, используемое как станция технического обслуживания. Из-за загруженности топливом этого помещения огонь распространился на большую площадь.

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