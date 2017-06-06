С начала года 16 мирных жителей погибли, подорвавшись на минах в Донбассе, – Хаг

40% из них – дети

С начала 2017 вследствие подрыва на минах погибли 16 мирных жителей Донбасса, еще 38 получили ранения. Об этом сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хаг, передает Украинская правда.

"С 1 января по сегодняшний день зафиксированы 54 жертвы среди гражданского населения - раненые или убитые вследствие мин или неразорвавшихся снарядов", - сказал Хаг.

Он уточнил, что речь идет о 38 раненых и 16 погибших мирных жителей. По словам Хага, 40% из них - дети.

Ранее сообщалось, что за последние полтора года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе зафиксировала 154 случая жертв среди гражданского населения, погибших или получивших ранения вследствие мин или неразорвавшихся боеприпасов.