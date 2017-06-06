Верховная Рада усилила контроль за работой детских оздоровительных учреждений

Верховная Рада Украины усилила контроль за деятельностью детских заведений оздоровления и отдыха. Соответствующий законопроект №2917 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по организации оздоровления и отдыха детей, сохранения сети детских оздоровительных учреждений" во втором чтении поддержали 252 парламентария, передает РБК-Украина.

В частности, предусматривается, что руководители детских заведений оздоровления и отдыха несут персональную ответственность за качество услуг, которые они предоставляют, и за сохранение жизни и здоровья детей в соответствии с действующим законодательством.

Отмечается, что оздоровление и отдых детей, которые нуждаются в особых условиях для оздоровления, осуществляется в специально приспособленных детских заведениях оздоровления и отдыха или в детских заведениях оздоровления и отдыха на специально оборудованных местах.

Предусматривается установить, что создание, реорганизация и ликвидация детских заведений оздоровления и отдыха осуществляется по решению собственника (учредителя) или уполномоченного им органа в соответствии с законодательством. При этом владелец оздоровительного учреждения не имеет права ликвидировать его, уменьшать территорию, количество койко-мест, а также сдавать в аренду помещения (здания) для осуществления деятельности, не связанной с оздоровлением и отдыхом детей во время их пребывания в нем, без согласования с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере семьи и детей.

Закон предоставляет возможность учреждениям оздоровления и отдыха принимать на оздоровление и отдых детей разных возрастов вместе с родителями. При этом срок оздоровительной смены уменьшается с 21 до 18 дней.

Закон определяет, что сеть детских заведений оздоровления и отдыха - совокупность всех детских заведений оздоровления и отдыха (работающих и неработающих), независимо от формы собственности, типа и подчинения.

Также дается определение понятию государственный реестр имущественных объектов оздоровления и отдыха детей. Такой реестр - это электронная база данных об объектах (работающие и неработающие), которые предназначены для оздоровления и отдыха детей, независимо от формы собственности и подчинения, которая создана с целью предотвращения ликвидации, передачи под залог, перепрофилирования, использования не по назначению объектов детского оздоровления и отдыха.

Имущество детского учреждения оздоровления и отдыха не может быть объектом обращения взыскания по долговым обязательствам, не может передаваться в залог. А в случае банкротства собственника местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления решают вопрос о передаче детского учреждения оздоровления и отдыха в коммунальную собственность.