Аваков назвал условие введения свободного обращения короткоствольного оружия

Необходимы ограничения, которые не позволят получить оружие эмоционально нестабильным людям и потенциальным преступникам

Закон о свободном обращении короткоствольного оружия в Украине должен предусматривать достаточное количество ограничений. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает LIGA.net.

"Закон о легализации или упорядочивании торговли короткоствольным оружием должен быть очень тщательно проработан. В нем должно быть достаточное количество ограничений, чтобы эмоционально нестабильные, больные люди или потенциальные преступники не смогли его получить", - сказал он.

Также Аваков сослался на данные социологии, якобы свидетельствующие, что "большинство граждан Украины против того, чтобы был свободный доступ к оружию".

Министр отметил, что данный вопрос является дискуссионным и после его обсуждения в обществе в парламент должен быть внесен соответствующий законопроект.

Напомним, 18 мая 2017 года Верховная Рада приняла закон, которым криминализировала контрабанду деталей нарезного оружия.