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Стокгольмский казус Тимошенко. Что стоит за обвинениями экс-премьера в госизмене
Фото: ЕРА

Стокгольмский казус Тимошенко. Что стоит за обвинениями экс-премьера в госизмене

Обвиняя бывшего премьера в госизмене при заключении газового контракта, провластные партии ставят под вопрос правомерность ее освобождения после победы Майдана

Виктория Светлова - 06.06.17 636
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Пленарный вторник 6 июня в Верховной Раде стартовал со скандала. Во время согласительного совета лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов выступил с требованием, чтобы НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура проверили действия экс-премьер-министра Юлия Тимошенко при заключении контракта на поставку российского газа в 2009 году на предмет коррупции и государственной измены. Кроме того, расспросить Тимошенко на эту тему должны и профильные парламентские комитеты – по борьбе с коррупцией, а также нацбезопасности и обороны.

"Фактически на сегодня каждый украинец – и старый, и новорожденный, и больной, и бедный – отдал Путину около $700. Подписанный контракт – это не просто преступление против украинского народа, это предательство национальных интересов, которое чуть не уничтожило страну. Только решительные действия президента, правительства, парламента и наших юристов спасли страну от банкротства", – сказал Герасимов, добавив, что справедливость восстановил своим решением Стокгольмский арбитраж.

В "Батькивщине", очевидно, ожидали подобного поворота событий. 31 мая в Стокгольме было вынесено первое решение по спору между "Нафтогазом" и "Газпромом", а уже 1 июня на своей официальной странице в Facebook партия "Батькивщина" принялись распространять сложную для понимания сентенцию: "Победа в Стокгольмском арбитраже стала возможной благодаря газовому контракту 2009 года".

К заседанию парламента Тимошенко и ее команда подготовили более убедительные аргументы: принцип "бери или плати", отмененный решением Стокгольма, присутствовал во всех контрактах "Газпрома" в 2009 году, цена на газ для Украины была выгодной, а нынешние обвинения со стороны правящей коалиции – политическая расправа.

К журналистам в кулуарах Рады Тимошенко вышла, держа в руках приговор Печерского суда по своему делу от 2011 года. "Они превратились сегодня в Януковича и снова говорят про контракт 2009 года. Откройте 14-ю страницу приговора, где прямо написано, что в 2009 году после подписания газового контракта цена на газ для Украины была $232,98. Точка. Могу сказать, что сегодня именно эта мафия поставила людям в 10 раз выше цену на газ, чем она была при мне", – заявила она.

Возобновление расследования по газовому контракту 2009 года маловероятно, а вот пищей для дискуссий на ток-шоу эта тема станет надолго

Реанимируя обвинения прошлой власти в адрес лидера "Батькивщины", нынешние державные мужи тем самым ставят под вопрос правильность освобождения экс-премьера. Надо ли говорить, что в рядах "Оппозиционного блока" такой поворот вызывает тихое ликование. "Вспомните события 2010 – 2013 годов. Приговор, вынесенный Юлии Владимировне при предыдущей власти, стал катализатором Майдана. И все те, кто сейчас ее ругают, тогда ее дружно защищали и говорили, что тот контракт – самый лучший в мире, – говорит народный депутат от Оппоблока Вадим Новинский. – И второй момент: очень многие представители нынешней власти прошли в свое время в парламент прошлого созыва по спискам БЮТ. Так где же правда? Это вопрос политической чистоплотности".

Впрочем, юридических последствий у этой атаки на Юлию Тимошенко быть не может, убеждены в "Батькивщине". "Криминальный процессуальный кодекс и Конституция запрещают судить человека за одно и то же деяние дважды. Кроме того, напомню, что в апреле 2014 года полным составом Верховного Суда приговор по газовому делу Тимошенко был отменен, а само дело было закрыто из-за отсутствия события преступления, – сказал Фокусу нардеп от "Батькивщины" и адвокат Тимошенко Сергей Власенко. – У меня все больше возникает ощущение дежавю времен Януковича. Я понимаю, что Петр Алексеевич тогда был на другой стороне, он благословлял Харьковские соглашения и говорил, что это мастерство компромисса. Но вот слушать сегодня тех людей, которые с 2012 по 2014 год были в нашей фракции и ходили в футболках "Юле – волю!", печально".

Глава парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, народный депутат от "Самопомощи" Егор Соболев также не поддерживает реанимацию газового дела, а вот к имущественной декларации Юлии Тимошенко и ряда других политиков хотел бы присмотреться повнимательнее. "Думаю, что снова начинать процесс, который в свое время провел Янукович, было бы некрасиво и недемократично. Однако я выступаю за то, чтобы Юлия Тимошенко, которая задекларировала очень скромное имущество, и Олег Ляшко, который, наоборот, задекларировал очень уж прекрасные активы, стали фигурантами антикоррупционных расследований", – сказал он Фокусу.

Возобновление расследования по газовому контракту 2009 года маловероятно еще и потому, что тогда уголовное преследование Тимошенко осудили в Европарламенте и в ПАСЕ. А вот пищей для дискуссий на ток-шоу эта тема станет надолго.

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