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Главная » Страна » Из-за несданного Насировым паспорта его залог хотят взыскать в госбюджет

Из-за несданного Насировым паспорта его залог хотят взыскать в госбюджет

Из-за несданного Насировым паспорта его залог хотят взыскать в госбюджет
Роман Насиров / Фото: пресс-служба Кабмина

Слушания в суде по этому вопросу состоятся 7 июня в 10:00

06.06.17 200
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Детективы НАБУ и прокуроры САП инициировали ходатайство о взыскании залога в размере 100 млн грн в доход государства в связи с тем, что отстраненный глава ГФС Роман Насиров не сдал свой британский паспорт. Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на источник в НАБУ.

По словам источника, подозреваемый Насиров не выполнил обязательство, возложенное на него судом, а именно – сдать паспорт гражданина Великобритании.

Слушания в суде по этому вопросу состоятся завтра, 7 июня, в 10:00.

Напомним, 2 марта 2017 года Насирова задержали в столичной больнице Феофания в ходе проведения обыска в рамках расследования газового дела. Там же детективы НАБУ вручили главе ГФС подозрение.

7 марта Соломенский райсуд Киева поместил чиновника под стражу. 16 марта супруга Насирова внесла за него 100 млн грн залога, после чего бывший главный фискал вышел на свободу.

27 апреля суд продлил Насирову на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Согласно решению суда, Насиров не имеет права покидать страну, а его паспорта для выезда за границу должны храниться в миграционной службе. Он также обязан носить электронный браслет.

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