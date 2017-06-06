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США призвали ООН принять мощную резолюцию по Украине

США призвали ООН принять мощную резолюцию по Украине
Никки Хейли / Фото из открытых источников

В подобной резолюции нуждаются также Сирия, Конго, Эритрея и Беларусь

06.06.17 246
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала Совет ООН по правам человека повысить эффективность своей работы и, в том числе, принять мощную резолюцию относительно ситуации в Украине. Об этом она заявила во время заседания Совета в Женеве, передает Укринформ.

"На этой сессии Совета крайне важно принять мощнейшее, насколько это возможно, решение относительно критической ситуации в сфере прав человека в Сирии, Демократической Республике Конго, Эритрее, Беларуси и Украине, а также касательно предотвращения в дальнейшем нарушений и злоупотреблений в области прав человека в этих странах", – подчеркнула представитель США.

Хейли отметила, что соблюдение прав человека – очень важное направление деятельности ООН, о котором должен заботиться не только один отдельно определенный орган, но также остальные, в том числе Совбез.

В то же время, она подчеркнула, что в состав Совета ООН по правам человека входит много стран, где происходит нарушение прав человека. "Быть членом этого Совета - привилегия, и ни одна страна, которая является нарушителем прав человека, не должна занимать место за этим столом", – заявила Хейли.

В этой связи она подчеркнула, что Совет, в частности, никогда не рассматривал нарушений прав человека в Венесуэле, зато в марте принял пять резолюций против Израиля.

Она отметила, что Совет ООН по правам человека должен стать более эффективным, более подотчетным и более чутким.

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