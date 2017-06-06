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Главная » Страна » Украина поучится децентрализации у немцев

Украина поучится децентрализации у немцев

Украина поучится децентрализации у немцев
Фото: Укринформ

Киев и Берлин подписали совместное заявления о партнерстве

06.06.17 57
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В украинском правительстве считают полезным опыт Германии в сфере развития местного самоуправления и готовы способствовать усилению сотрудничества между муниципалитетами обеих стран. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером, передает Правительственный портал.

Премьер, в частности, напомнил, что в Украине уже третий год подряд идет процесс децентрализации, и в этом контексте очень пригодится усиление контактов и связей украинских регионов с регионами других стран.

Он также приветствовал подписание совместного заявления о партнерстве между столицами Украины и Германии и вспомнил свою недавнюю встречу с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером, во время которой стороны обсудили перспективные направления сотрудничества.

Премьер-министр также отметил, что у Украины Германии "добрая история политической поддержки и деловых связей" и поблагодарил Германию и лично канцлера ФРГ Ангелу Меркель "за лидерскую позицию" по Украине и постоянное содействие развитию бизнеса.

Обе страны провели уже несколько совместных деловых форумов, в Киеве работает украинско-немецкая торговая палата и насупило время развития отношений в сфере науки и культуры.

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