В течение прошлых суток в зоне АТО боевики снова повысили свою огневую активность вдоль всей линии соприкосновения.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Приморском направлении террористы 25 раз обстреляли украинские позиции. Чаще всего - в районе населенного пункта Чермалык, где неоднократно вели огонь из минометов калибра 120 мм и один раз из реактивных систем залпового огня. Также под вражеские обстрелы попали украинские укрепления вблизи Водяного, Широкино, Гнутово, Тарамчука, Павлополя, Новотроицкого и Марьинки, где террористы применили стрелковое оружие, гранатометы, на некоторых участках – 82 мм минометы и вооружение БМП.

На Донецком направлении террористы 28 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины. В частности, возле Авдеевки, Каменки, Верхнеторецкого, Новгородского, Зайцево, Новолуганского и Троицкого боевики вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов различных модификаций, минометов калибра 82 мм и 120 мм. Вечером боевики совершили два мощных обстрелов позиций сил АТО, которые расположены вблизи Троицкого, из ствольной артиллерии калибра 122 мм, 120 мм минометов, танковых орудий и средств поражения меньшей мощности.

Кроме того, боевики нанесли удачную по жилому сектору поселка Новолуганское из зенитной установки ЗУ-23-2. В результате обстрела полностью сгорела деревянная приусадебный строение во дворе по улице Космонавтов. На улице Мичурина повреждены еще две хозяйственные постройки, забор, крыша жилого дома. А на улице Сергиенко почти разрушена конюшня и убит домашний скот. Среди мирных жителей никто не пострадал.

На Луганском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов – 32. В районе Крымского и Новтошковского боевики совершили несколько мощных обстрелов из 120 мм минометов, а также применили артиллерию калибра 122 и 152 мм. Под минометные обстрелы также попали украинские позиции вблизи Новоалександровки, Трехизбенки, Троицкого Попасной, Катериновки и Новозвановки. Вражеские вооруженные провокации были зафиксированы в районе станции Донец и Станицы Луганской.

В целом в течение минувших суток было зафиксировано 85 обстрелов со стороны террористов.

В штабе также добавили, что восемь украинских военнослужащих получили ранения.

Напомним, российские военные обучают боевиков ОРДЛО борьбе с беспилотниками ОБСЕ.