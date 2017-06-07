Порошенко пока не разрешил частные детективные услуги в Украине

Президент Украины Петр Порошенко ветировал закон №3726, разрешающий оказание частных детективных услуг.
Об этом сообщается на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.
В предложениях к закону говорится, что перечень разрешенных видов частных детективных услуг сформирован без учета требований законодательства.
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"Разрешение детективам вести внешнее наблюдение на открытой местности в общественных местах и в транспорте не сопоставляется с предусмотренным законом запретом детективам осуществлять оперативно-разыскные мероприятия, которые отнесены к исключительной компетенции оперативных подразделений", - говорится в документе.
Порошенко вернул закон в Верховную Раду для повторного рассмотрения и предложил согласовать его с нормами соответствующих базовых законодательных актов.
Напомним, Порошенко разрешил приватизацию комнат в общежитиях.