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Ситуация в Донбассе

Видео Вопрос об освобождении заложников в ОРДЛО поднимается на уровне Папы Римского

<span class="label red">Видео</span> Вопрос об освобождении заложников в ОРДЛО поднимается на уровне Папы Римского
Папа Римский Франциск / Фото из открытых источников

Франциск готов помогать Украине

07.06.17 61
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К освобождению украинских заложников уже привлечены представители церквей разных конфессий, в том числе и УПЦ МП.

Сейчас же этот вопрос поднимается на уровне Папы Римского.

Об этом рассказал советник председателя СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала ZIK.

"Если говорить о национальной идее, которая может объединить общество, то конечно, такой темой сейчас может стать освобождение украинских заложников. Зато спецслужбы соседней страны постоянно пытаются тему заложников использовать так, чтобы разделить украинское общество", - прокомментировал Тандит.

Он отметил, что освобождение украинских заложников является одним из приоритетных для ведомства. Но решению этой проблемы мешает сильная политизированность этого вопроса даже внутри страны.

"Плохо, что тема заложников сейчас слишком политизирована, и это хорошо понимает наш враг. Ведь судьбу каждого украинского заложника решает только один человек, который находится в Кремле, и это президент России", - отметил Тандит.

Несмотря на это, тему заложников постоянно поднимают на высоких дипломатических мероприятиях, и пытаются привлечь к процессу освобождения также представителей различных церквей.

"К процессу освобождения украинских заложников мы уже привлекли представителей церквей разных конфессий, в частности обращались и к УПЦ МП. Сейчас же этот вопрос мы поднимаем даже на уровне Папы Римского. Поэтому Франциск знает об этой проблеме и готов помогать Украине", - подчеркнул Тандит.

Напомним, Папа Римский в рождественском послании призвал к миру в Донбассе.

 

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