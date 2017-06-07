Об этом рассказал советник председателя СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала ZIK.

"Если говорить о национальной идее, которая может объединить общество, то конечно, такой темой сейчас может стать освобождение украинских заложников. Зато спецслужбы соседней страны постоянно пытаются тему заложников использовать так, чтобы разделить украинское общество", - прокомментировал Тандит.

Он отметил, что освобождение украинских заложников является одним из приоритетных для ведомства. Но решению этой проблемы мешает сильная политизированность этого вопроса даже внутри страны.

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"Плохо, что тема заложников сейчас слишком политизирована, и это хорошо понимает наш враг. Ведь судьбу каждого украинского заложника решает только один человек, который находится в Кремле, и это президент России", - отметил Тандит.

Несмотря на это, тему заложников постоянно поднимают на высоких дипломатических мероприятиях, и пытаются привлечь к процессу освобождения также представителей различных церквей.

"К процессу освобождения украинских заложников мы уже привлекли представителей церквей разных конфессий, в частности обращались и к УПЦ МП. Сейчас же этот вопрос мы поднимаем даже на уровне Папы Римского. Поэтому Франциск знает об этой проблеме и готов помогать Украине", - подчеркнул Тандит.

Напомним, Папа Римский в рождественском послании призвал к миру в Донбассе.