Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка"

Во вторник вечером террористы из ОРДЛО обстреляли КПВВ "Марьинка".
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
"Вчера в Донецкой области российско-террористические войска снова обстреливали позиции контрольного поста "Марьинка", где пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ. Огонь боевики открыли около 21.00 из стрелкового оружия и АГС-17", – говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Обстрел незаконные вооруженные формирования вели со стороны н.п. Александровка, находящегося на неподконтрольной территории.
Никто из украинских военнослужащих не пострадал. Огонь в ответ не открывался.
Напомним, всего с начала года зафиксировано более 30 обстрелов подразделений украинских пограничников.