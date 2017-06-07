Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка"

Никто из украинских военнослужащих не пострадал. Огонь в ответ не открывался

Во вторник вечером террористы из ОРДЛО обстреляли КПВВ "Марьинка".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Вчера в Донецкой области российско-террористические войска снова обстреливали позиции контрольного поста "Марьинка", где пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ. Огонь боевики открыли около 21.00 из стрелкового оружия и АГС-17", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Обстрел незаконные вооруженные формирования вели со стороны н.п. Александровка, находящегося на неподконтрольной территории.

Никто из украинских военнослужащих не пострадал. Огонь в ответ не открывался.

Напомним, всего с начала года зафиксировано более 30 обстрелов подразделений украинских пограничников.