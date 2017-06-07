Общее число статей на украиноязычной версии Википедии достигло 700 тысяч.

Об этом сообщила пресс-служба ОО "Викимедиа Украина".

"На тринадцатом году существования, 4 июня 2017 года украиноязычная Википедия пересекла отметку в семьсот тысяч статей", – говорится в сообщении на сайте организации во вторник.

Юбилейной статьей стала "Открытый чемпионат Австралии по теннису 1987, мужчины, одиночный разряд". Статью создал Александр Тагаев, который с 2014 года совершил более 25 тыс. изменений и создал почти 2,5 тыс. статей, а также существенно дополнил около 100 статей.

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"Я пытаюсь противодействовать дальнейшей русификации, которая является "мягким" способом поглощения Украины Россией. Я начал писать, когда понял, что русификации продолжается. Остановить это может только альтернатива русскоязычному контенту в виде украиноязычного. Это не могут сделать маленькие сайты, но под силу такой большой коллективной работе как Википедия", заявил Тагаев.

Напомним, Украинская Википедия - крупнейшая в истории энциклопедия на украинском языке. Она занимает 16-е место по количеству статей среди всех языковых разделов Википедии. В ней зарегистрировано более 360 тыс. пользователей, но в среднем лишь 2-3 тыс. из них являются активными, то есть осуществляют в течение месяца минимум одно изменение. В 2016 году Википедия росла в среднем на 160 статей в день, а ее страницы просмотрели 500 млн раз.