Восемь народных депутатов вообще не ходили на работу в мае

По данным общественного движения "Честно", восемь народных депутатов не посетили ни одно пленарное заседание Верховной Рады в мае.

На сайте общественного движения говорится, что хуже всего посещали заседания ВР депутаты от "Воли народа", лучшая посещаемость – у "Народного фронта".

Кроме того, сообщается, что восемь депутатов ни разу не появились в Раде в мае и не голосовали по неизвестным причинам.

Среди них, в частности, Евгений Бакулин из "Оппозиционного блока", внефракционный Андрей Белецкий, Вячеслав Богуслаев из "Воли народа", Александр Онищенко из "Воли народа", внефракционный Сергей Клюев, внефракционный Эдуард Матвийчук, Петр Сабашук из Блока Петра Порошенко и внефракционный Дмитрий Ярош.

Напомним, в Раде хотят законодательно запретить СМИ заниматься джинсой.