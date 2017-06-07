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Восемь народных депутатов вообще не ходили на работу в мае

Восемь народных депутатов вообще не ходили на работу в мае
Фото: УНИАН

Хуже всего посещали заседания ВР депутаты от "Воли народа"

07.06.17 1294
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По данным общественного движения "Честно", восемь народных депутатов не посетили ни одно пленарное заседание Верховной Рады в мае.

На сайте  общественного движения говорится, что хуже всего посещали заседания ВР депутаты от "Воли народа", лучшая посещаемость – у "Народного фронта".

Кроме того, сообщается, что восемь депутатов ни разу не появились в Раде в мае и не голосовали по неизвестным причинам.

Среди них, в частности, Евгений Бакулин из "Оппозиционного блока", внефракционный Андрей Белецкий, Вячеслав Богуслаев из "Воли народа", Александр Онищенко из "Воли народа", внефракционный Сергей Клюев, внефракционный Эдуард Матвийчук, Петр Сабашук из Блока Петра Порошенко и внефракционный Дмитрий Ярош.

Напомним, в Раде хотят законодательно запретить СМИ заниматься джинсой.

 

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