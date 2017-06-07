Жители Закарпатья уже сами останавливают фуры со львовским мусором

Об этом говорится в сообщении на сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

"Фура свернула с трассы на боковую дорогу, очевидно, чтобы незаметно сбросить мусор в поле. Но, поскольку поля заняты теплицами, поэтому выгрузить мусор негде, развернулась, чтобы вернуться на трассу и поискать другое "удобное" место. Здесь ее и задержали местные жители, в километре почувствовали "ароматный шлейф", - отметил Москаль.

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Водитель грузовой машины с напарником, прибывшей на место оперативной группе Иршавского райотдела полиции показали договор, согласно которому везут мусор в с. Тересва Тячевского района к частному предпринимателю, который обязуется утилизировать отходы.

"Мы быстро выяснили, что частный предприниматель из Тересвы занимается сбором металлолома и принять фуру мусора физически не может. Поэтому предоставленный водителем договор или сфальсифицирован, или это какая-то явная афера", - сообщает Геннадий Москаль.

Напомним, ЕБРР готов выделить Львову 20 млн евро на борьбу с мусором.