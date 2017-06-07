Глава "МВД ДНР" осужден на 12 лет

Коллегия судей Дзержинского горсуда Донецкой области приговорила к 12 годам заочного лишения свободы бывшего сотрудника милиции Донецкой области Алексея Дикого, который в 2014 году активно поддержал боевиков и позже стал так называемым министром внутренних дел "ДНР".
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
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Таким образом суд признал Дикого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.
Главу "МВД "ДНР" судили заочно ввиду того, что он находится на временно неподконтрольной украинской власти территории.
Напомним, вопрос об освобождении заложников в ОРДЛО поднимается на уровне Папы Римского.