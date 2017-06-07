Подача электричества на Донецкую фильтровальную станцию возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.
"Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Выполняются подготовительные работы для подачи воды, ориентировочно воду дадут в 14:00", - говорится в сообщении.
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Напомним, вечером 3 июня боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию из 120-мм минометов. Из-за повреждений линий электропередач станция была обесточена.