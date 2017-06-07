Фонд гарантирования выставил на торги самый дорогой в истории лот

Права требования по кредитам банка Надра оценили почти в 2,5 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу самый дорогой в истории торгов лот с начальной стоимостью в 2,495 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

На торги выставлены права требования по кредитам ПАО КБ "Надра", общая задолженность по которым превысила 2,72 млрд грн. В обеспечение по договорам передан крупнейший в стране недостроенный торгово-развлекательный центр, расположенный на Большой кольцевой дороге.

В частности, одним лотом на торги выставляются права требования по двум кредитам, находящихся на балансе ПАО КБ "Надра". Компании-заемщики являются субъектами строительной и риэлтерской деятельности. Кроме того, в залоге банка - ипотека трех земельных участков общей площадью 15,72 га и имущественные права по предварительным договорам аренды торговых площадей в ТРЦ.

Аукцион состоится 7 июля.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц совместно с Национальным банком Украины привлечет к реализации крупных пулов активов неплатежеспособных банков, находящихся в залоге НБУ, американские компании.