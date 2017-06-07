В городской совет Ирпеня в пригороде Киева ворвались силовики в балаклавах и с автоматами, вероятно, для проведения обысков.

Об этом сообщает "Громада Приирпенья"

По предварительным данным, обыски проводит прокуратура, которая пока не разглашает деталей.

Очевидцы утверждают, что правоохранители работают вместе с подразделениями КОРД – полицией особого назначения.

Граждан в коридор не пропускают. На второй этаж, где расположена приемная городского головы, кабинеты его заместителей, отдел кадров и экономический отдел не пропускают ни посетителей, ни депутатов Ирпенского городского совета.

Депутат Ирпенского совета Богдан Мельничук предположил, что там скорее всего проводят выемку документов.

Источники в совете сообщили, что обыски проходят из-за подозрения в хищении бюджетных средств.

"Обыски продолжаются на всех коммунальных предприятиях Ирпенского совета. Истребовать документы в КП "Ірпіньжитлобудінвест", КП Водоканал, ЖЭК, отделе образования. Работникам коммунальных предприятий инкриминируют хищение бюджетных средств в особо крупных размерах", – рассказывает источник в Ирпенском совете.

По словам источников, мэра Владимира Карплюка и секретаря совета Юрия Денисенко, когда начался обыск, в рабочее время не было на месте.

"Очень трудно всегда выяснить, где городской голова, или на больничном, или в командировке, в совете, как правило, этого никто не знает. На протяжении двух лет его управления трудно выяснить, почему его нет на рабочем месте", – добавляет Мельничук.

Согласно официальной информации, городской голова Карплюк почти полгода находился в отпуске.

Напомним, в Киеве добровольцев приравняли в правах к участникам АТО.