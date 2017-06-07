Наблюдатели ОБСЕ нашли у боевиков запрещенные "Грады"

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) зафиксировала на территории подконтрольных боевикам районов Луганской области недалеко от линии соприкосновения тяжелое вооружение, находящееся там с нарушением Минских соглашений.
Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном 6 июня.
"Наблюдатели зафиксировали 10 реактивных систем залпового огня (РСЗО БМ-21 "Град", 122 мм) неподалеку от подконтрольного "ЛНР" города Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска), расположенных там с нарушением соответствующих линий отвода", - отмечается в отчете.
Напомним, 6 июня боевики террористической организации "ЛНР" не пустили наблюдателей СММ ОБСЕ на территорию оккупированной шахты.