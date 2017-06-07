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Главная » Страна » Наблюдатели ОБСЕ нашли у боевиков запрещенные "Грады"
Ситуация в Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ нашли у боевиков запрещенные "Грады"

Наблюдатели ОБСЕ нашли у боевиков запрещенные "Грады"
РСЗО БМ-21 "Град" / Фото: Киевские Ведомости

10 реактивных систем залпового огня находились около города Хрустальный

07.06.17 219
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) зафиксировала на территории подконтрольных боевикам районов Луганской области недалеко от линии соприкосновения тяжелое вооружение, находящееся там с нарушением Минских соглашений.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном 6 июня.

"Наблюдатели зафиксировали 10 реактивных систем залпового огня (РСЗО БМ-21 "Град", 122 мм) неподалеку от подконтрольного "ЛНР" города Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска), расположенных там с нарушением соответствующих линий отвода", - отмечается в отчете.

Напомним, 6 июня боевики террористической организации "ЛНР" не пустили наблюдателей СММ ОБСЕ на территорию оккупированной шахты.

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