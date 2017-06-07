Инспекторов столичного благоустройства переоденут и пересадят на велосипеды

КП "Киевблагоустройство" закупил для своих инспекторов 20 велосипедов.

Об этом стало известно из сообщения депутата Киевсовета Андрея Андреева на его странице в сети Facebook.

"Перенимая лучший европейский опыт, КП "Киевблагоустройство" закупило для своих инспекторов два десятка велосипедов! Теперь инспекция коммунального предприятия будет намного мобильнее, а, следовательно, на порядок эффективнее", - считает Андреев.

Первый заместитель директора Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Киевской горгосадминистрации (КГГА) Тарас Панчий кроме того анонсировал появление у инспекторов новой униформы.

"Уверенными шагами идем в Европу, где инспектор благоустройства имеет не меньше прав, чем полицейский. Новая форма, разработанная специально для инспекторов благоустройства, позволит идентифицировать инспекторов при исполнении своих должностных обязанностей. Кроме того, инспекторы КП "Киевблагоустройство" будут передвигаться по городу мощными велосипедами, что позволит проинспектировать больше подконтрольной территории", - написал Панчий на своей странице в сети Facebook.

Напомним, киевляне повторно требуют запретить парковки на тротуарах.