Украина и Швейцария договорились о визовой либерализации

Соответствующее соглашение было подписано сегодня в Киеве

Украина и Швейцария подписали соглашение о визовой либерализации и о реадмиссии (согласия государства на приём обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации из другого государства).

Документ был подписан в ходе встречи министра иностранных дел Павла Климкина с главой департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером в Киеве. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в Twitter.

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Напомним, 1 июня вступило в силу соглашение о безвизовых поездках для украинцев в Турцию с внутренними паспортами Украины в форме ID-карты.