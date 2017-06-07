Балчуна скоро заслушают на Кабмине

В ближайшие недели Кабинет Министров Украины заслушает отчет правления и набсовета Укрзализныци, в том числе главы ПАО Войцеха Балчуна.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
Срок годичного контракта Балчуна истек 5 июня.
"Анализируя ситуацию, сложившуюся с окончанием срока контракта руководителя компании Войцеха Балчуна, по мнению Минэкономразвития, принятию решения относительно действия контракта председателя правления ПАО "Укрзализныця" должно предшествовать заслушивание правительством Украины (которое выполняет функции общего собрания – высшего органа общества) отчетов правления и наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" с целью проведения анализа деятельности общества за 2016 год", - говорится в сообщении.
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Балчун и представители наблюдательного совета компании должны подготовить и предоставить такой отчет в ближайшие недели.
"В результате заслушивания информации относительно результатов деятельности компании будет принято решение относительно продолжения или прекращения трудовых отношений с председателем правления ПАО "Укрзализныця" Войцехом Бальчуном", - добавили в Минэкономразвития.
Напомним, Омелян категорически против продления контракта с Балчуном.