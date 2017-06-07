Ботулизм нашли еще в трех областях Украины

В течение последней недели еще в трех областях Украины были зафиксированы случаи заболевания ботулизмом, которые предположительно связаны с употреблением рыбной продукции.

Как сообщает Госпотребслужба, случаи ботулизма зарегистрированы в Полтавской, Сумской и Запорожской областях.

В частности, в селе Никольское Полтавской области ботулизмом заболела женщина. Случай связывают с употреблением продукции производства ФОП Сидоренко И.С., который осуществляет свою деятельность в Черкассах. Во время санитарно-эпидемиологического расследования специалисты службы установили, что на предприятии отсутствуют какие-либо сведения относительно производства вяленой рыбы. Согласно письменному объяснению предпринимателя, документы на продукцию, которые были представлены в торговой сети Полтавщины (качественное удостоверение и декларация производителя), им не выдавались, подпись и печать поддельные. Во время обследования предприятия выявлен ряд грубых нарушений (отсутствие эксплуатационного разрешения, неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние производства, несоблюдение технологических процессов, отсутствие ведомственного лабораторного контроля и тому подобное). Материалы переданы в прокуратуру Черкасской области.

Еще один случай заболевания ботулизмом обнаружен в пгт Недригайлов Сумской области. Установлено, что заболевание предположительно связано с употреблением вяленой рыбы домашнего изготовления, которая была приобретена в Киевской области.

В городе Днепрорудное Запорожской области женщина заболела ботулизмом также, предположительно, после употребления копченой рыбы неизвестного происхождения, приобретенной, по словам родственников пострадавшей, в КП Днепрорудненский городской рынок.

Напомним, 30 мая сообщалось о том, что в Киеве трое человек заболели ботулизмом после того, как употребляли в пищу вяленую рыбу. Один человек после отравления рыбой умер.