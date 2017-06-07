Террористы "ДНР" заявили о переходе всех школ на русский язык обучения

На отказ от украинского языка боевикам понадобилось три года

В террористической организации "ДНР" заявили о полном переходе с украинского на русский язык обучения в образовательных учреждениях. Об этом заявил главарь боевиков Александр Захарченко, передает УНИАН со ссылкой на сепаратистские ресурсы.

"За три учебных года в общеобразовательных организациях "ДНР" поэтапно прошел переход на русский язык обучения", ­ сказал он.

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Захарченко утверждает, что процесс начался в 2014 году. Тогда, по его словам, на русском обучалось 50% учащихся, в 2015 – 88%. В настоящее же время, уверяет главарь "ДНР", эта цифра достигла 100%.

Ранее террористы "ДНР" на подконтрольных им территориях исключили из школьных программ изучение истории Украины, заменив его "историей Донбасса".