В Киеве загорелся Высший административный суд

В Киеве возник пожар в здании Высшего административного суда. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Высший административный суд Украины временно прекращает работу из-за возникновения пожара. Происходит эвакуация работников суда и посетителей", - говорится в сообщении.
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Здание суда расположено в столице по ул. Московской, 8, корпус 5.
Напомним, 5 июня в Броварах под Киевом произошел масштабный пожар - горели склады с топливом.