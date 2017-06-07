Безвиз между Украиной и Швейцарией заработает тоже 11 июня

Безвизовый режим со Швейцарией для Украины будет введен 11 июня. Об этом сообщил руководитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

"Во время встречи была также отмечена нацеленность обеих сторон на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества. Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии подтвердил, что его страна введет с 11 июня безвизовый режим для украинских граждан вместе с Европейским Союзом", - сообщили в пресс-службе Порошенко.

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Кроме того, стороны обсудили агрессию РФ в Донбассе. Президент Украины отметил усилия Швейцарии для урегулирования конфликта, что подтверждает ее существенный вклад в деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Петр Порошенко также выразил признательность за визит Дидье Буркхальтеру в Мариуполь, во время которого был передан очередной гуманитарный груз медикаментов и реагентов для очистки воды. Стороны также обсудили вопрос ускорения возврата Украине замороженных активов бывших украинских чиновников, которые хранятся в швейцарских банковских учреждениях", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 июня Украина и Швейцария подписали соглашение о визовой либерализации и о реадмиссии (согласия государства на приём обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации из другого государства).