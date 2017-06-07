Украина и Польша планируют в течение 5 лет создать европейский газовый хаб

В случае создания украино-польского хаба цена газа на нем может быть существенно ниже, чем на хабах Западной Европы

Украина совместно с Польшей планирует в течение 5 лет запустить рынок газа для стран Центральной и Восточной Европы, что позволит диверсифицировать поставки топлива, а также снизить его стоимость.

Об этом в ходе второй польско-украинской газовой конференции в Варшаве сообщил вице-глава государственной компании-оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз" Сергей Макогон, передает УНИАН.

"Речь идет о создании соответствующей инфраструктуры для работы хаба. Сейчас у нас есть внушительная инфраструктура, и можем считать, что это реальное дело. Если говорить о газопроводе-интерконнекторе (между Польшей и Украиной) - это важный элемент. У нас уже завершилась проектная часть по созданию интерконнектора совместно с польским партнером Gaz-System … Если будет принято окончательно решение о реализации этого проекта, мы будем иметь все необходимые согласования и сможем начать реализацию (газового хаба) в 2021 году", - сказал Макогон.

Присутствовавший на конференции вице-глава крупнейшей государственной газовой компании Польши - PGNIG Мацей Возняк отметил, что в случае создания украино-польского хаба цена газа на нем может быть существенно ниже, чем на хабах Западной Европы.

"Хаб – общий рынок в нашем регионе, который должен двигаться в направлении своей собственной региональной цены, которая теоретически должна быть ниже, чем цена на рынках Западной Европы. Я надеюсь, что так это и будет, но это уже будет результатом рынка: поведение импортеров и экспортеров газа. Без инфраструктурной возможности импорта газа с разных направлений по разным ценам создание собственного ценового индекса будет невозможным", - сказал Возняк.

В свою очередь, присутствовавший на конференции заместитель министра энергетики Польши Михал Куртыка отметил, что для запуска полноценного хаба необходимо диверсифицировать поставки газа, тогда как сейчас большая часть топлива поступает из России.

"Идея газового хаба – это идея, которая нас объединяет, но прежде всего нам нужно создать инфраструктуру. Необходимо, чтобы мы имели доступ к газу с других направлений, то есть сжиженный газ, "Северные ворота" (газопровод из Норвегии в Польшу), ряд интерконнекторов, которые будут объединять Польшу со странами Центральной Европы и с Украиной", - сказал Куртыка.

Также, по его словам, должны быть согласованы юридические рамки.

"Здесь важную роль играет энергетическое сообщество и работа, которая ведется нашими украинскими коллегами по внедрению законодательства ЕС", - сказал Куртыка.

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Присутствовавший на пресс-конференции заместитель министра энергетики Украины Игорь Прокопив выделил две основные задачи для создания рынка газа.

"Если говорить о хабе - для его существования необходимо сегодня сделать две вещи: построить интерконнектор "Дроздовичи - Германовичи", для того, чтобы можно было подтвердить торговлю физическим объемом газа. И второе - иметь виртуальную точку для торговли… Поэтому две составляющие: виртуальная точка и строительство интерконнектора. Для польской стороны это строительство других интерконнекторов, которые она реализует по своей программе", - сказал Прокопив.

Справка

Газовый интерконнектор "Польша – Украина" будет включать строительство магистрального газопровода "Германовичи – польско-украинская граница" общей длиной примерно 1,5 км на территории Польши и "Бильче-Волыця – украинско-польская граница" протяженностью почти 110 км на территории Украины. Кроме того, на территории Польши будут построены компрессорная станция Страхоцина, измерительная станция и отрезки газопровода: Германовичи – Страхоцина, Страхоцина – Погорская Воля, Погорская Воля – Творзен и Творов – Творзен.

Основная цель объединения польской и украинской ГТС – увеличение возможностей импорта газа из ЕС через Польшу и обеспечение возможности хранения европейского газа в украинских хранилищах.

Реализация проекта должна обеспечить увеличение пропускной способности ввиду того, что сейчас максимальная техническая пропускная способность поставки газа из Польши в Украину составляет 1,5 млрд куб. м в год.

