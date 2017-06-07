Штаб АТО: боевики, возможно, готовятся к наступлению

На луганском направлении в зоне проведения антитеррористической операции боевики активно накапливают резервы и проводят другие мероприятия, которые можно расценить как подготовку к наступлению. Кроме того, существенно увеличилось количество обстрелов, и возросла активность диверсионно-разведывательных групп противника. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В результате боевых действий семь защитников Крымского ранены, один погиб.

"Начиная с шести часов утра российско-оккупационные войска, нарушая Минские договоренности, осуществляют обстрелы сил АТО, используя тяжелую артиллерию калибра 152 мм, минометы калибров 120 и 82мм", - говорится в сообщении.

По словам и.о. председателя гражданско-военной администрации поселка Новотошковское и села Желобок Попаснянского района Дмитрия Кондратьева, в результате обстрелов в поселке Новотошковское были повреждены водопровод, осколками посечены гражданские здания, рассматривается вопрос эвакуации детей.

Несмотря на существенную активность врага, украинские военнослужащие на провокации не поддаются, огонь в ответ не открывают и продолжают удерживать позиции вдоль линии разграничения и готовы к быстрым изменениям обстановки.