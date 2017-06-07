В такую сумму чиновник оценил невмешательство в порядок погашения банками обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам

Правоохранители задержали одного из уполномоченных Фонда гарантирования вкладов физических лиц во время получения взятки в размере $5 млн. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"ГПУ совместно с управлением СБУ во время получения неправомерной выгоды в сумме $5 млн задержала одного из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который разработал преступную схему вымогательства и получения взяток от руководителей банковских учреждений, в которых введены временные администрации", - написал Луценко.

В $5 млн чиновник оценил невмешательство ликвидаторов и других лиц Фонда в порядок погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.

По словам генпрокурора, за такие действия Уголовным кодексом предусмотрено наказание в 12 лет лишения свободы.