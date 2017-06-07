В КГГА назвали станции метро, которые первыми откажутся от жетонов

Отказ от жетонов начнется со станций с небольшим пассажиропотоком

Станции киевского метрополитена с небольшим пассажиропотоком первыми откажутся от использования жетонов. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает 44.ua.

"Начинать отказ от жетонов планируем со станций с небольшим пассажиропотоком. Это, например, "Вырлица", "Кловская", "Красный хутор", "Днепр", - сказал он.

Поворозник отметил, что в столичной подземке уже сокращают количество турникетов на прием жетонов.

"Анализируя перераспределение пассажиропотока, эта работа будет продолжаться до тех пор, пока на всех станциях не откажутся от жетонов", - добавил замглавы КГГА.

Напомним, свыше 80% пассажиров столичного метро пользуются пластиковой бесконтактной картой для оплаты проезда. После окончательной отмены жетонов им на замену придут одноразовые билеты с QR-кодом.