В купальный сезон на пляжах столицы будут дежурить 120 представителей пляжного патруля.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
"Большая проблема — это несчастные случаи на воде. Люди часто не знают элементарных правил поведения в водоемах. Мы не располагаем простейшими навыками спасения, поэтому на пляжах столицы сегодня дежурят 120 представителей пляжного патруля", - заявили в КГГА.
В текущем году паспорта готовности получили 11 столичных пляжей.
Так, киевляне смогут покупаться на пляжах: «Детский», «Венеция», «Золотой», «Предмостная Слободка», «Молодежный», «Пуща-Водица», «Водоворот», «Вербный», «Радужный», «Тельбин» и «Центральный».
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Также подготовлены 17 зон отдыха у водных объектов, но без возможности купания.
Это «Довбычка», «Лесная», «Русановская коса», «Березняки», «Радуга», «Верхняя», «Наталка», «Редьчина», «Билла», «Троещина», «Галерная», «Осокорки», «Солнечная», «Святошин», «Голубая», «Синеозерная» и «Совская балка».
Кроме того, на пляжах в Гидропарке заработала система очистки стоков, что значительно улучшит состояние водоемов.