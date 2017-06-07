К открытию купального сезона в столице подготовили 11 муниципальных пляжей

В купальный сезон на пляжах столицы будут дежурить 120 представителей пляжного патруля.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Большая проблема — это несчастные случаи на воде. Люди часто не знают элементарных правил поведения в водоемах. Мы не располагаем простейшими навыками спасения, поэтому на пляжах столицы сегодня дежурят 120 представителей пляжного патруля", - заявили в КГГА.

В текущем году паспорта готовности получили 11 столичных пляжей.

Так, киевляне смогут покупаться на пляжах: «Детский», «Венеция», «Золотой», «Предмостная Слободка», «Молодежный», «Пуща-Водица», «Водоворот», «Вербный», «Радужный», «Тельбин» и «Центральный».

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Также подготовлены 17 зон отдыха у водных объектов, но без возможности купания.

Это «Довбычка», «Лесная», «Русановская коса», «Березняки», «Радуга», «Верхняя», «Наталка», «Редьчина», «Билла», «Троещина», «Галерная», «Осокорки», «Солнечная», «Святошин», «Голубая», «Синеозерная» и «Совская балка».

Кроме того, на пляжах в Гидропарке заработала система очистки стоков, что значительно улучшит состояние водоемов.