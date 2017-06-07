Ryanair отменил обязательную визовую проверку для украинцев

Эти изменения не связаны с введением безвизового режима с ЕС

Крупнейший европейский лоукост Ryanair отменил обязательное требование для украинцев по прохождению визовой проверки во время совершения рейсов в пределах Шенгенской зоны. Об этом сообщает avianews.com.

В пресс-службе Ryanair подтвердили информацию, отметив, что визовая проверка убрана для всех граждан государств, не входящих в Европейскую экономическую зону, путешествующих в пределах Шенгенской зоны, в рамках продолжения программы по улучшению сервиса и операционной деятельности.

Однако эти изменения, подчеркнули в Ryanair, планировались заранее и никак не связаны с введением безвизового режима для поездок в ЕС для граждан Украины.

Ранее граждане государств, не входящих в Европейскую экономическую зону, не могли пользоваться мобильными посадочными талонами Ryanair и обязаны были проходить визовую проверку с распечатанными посадочными талонами даже на рейсах в пределах Шенгенской зоны. В случае, если такая проверка не была пройдена, путешественнику могли отказать в посадке на рейс.

Напомним, с 11 июня граждане Украины, имеющие действительные биометрические паспорта, смогут посещать без получения визы 22 государства ЕС.