Ryanair отменил обязательную визовую проверку для украинцев

Крупнейший европейский лоукост Ryanair отменил обязательное требование для украинцев по прохождению визовой проверки во время совершения рейсов в пределах Шенгенской зоны. Об этом сообщает avianews.com.
В пресс-службе Ryanair подтвердили информацию, отметив, что визовая проверка убрана для всех граждан государств, не входящих в Европейскую экономическую зону, путешествующих в пределах Шенгенской зоны, в рамках продолжения программы по улучшению сервиса и операционной деятельности.
Однако эти изменения, подчеркнули в Ryanair, планировались заранее и никак не связаны с введением безвизового режима для поездок в ЕС для граждан Украины.
Ранее граждане государств, не входящих в Европейскую экономическую зону, не могли пользоваться мобильными посадочными талонами Ryanair и обязаны были проходить визовую проверку с распечатанными посадочными талонами даже на рейсах в пределах Шенгенской зоны. В случае, если такая проверка не была пройдена, путешественнику могли отказать в посадке на рейс.
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Напомним, с 11 июня граждане Украины, имеющие действительные биометрические паспорта, смогут посещать без получения визы 22 государства ЕС.