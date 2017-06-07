В НАБУ отчитались о количестве расследуемых дел

В суд для рассмотрения по существу направлены 68 обвинительных актов

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в настоящее время расследуют 333 уголовных производства. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По состоянию на 31 мая по материалам расследований детективов Национального антикоррупционного бюро Украины в суд для рассмотрения по существу направлены 68 обвинительных актов, из них три – в течение мая.

В ведомстве отметили, что в целом в работе у детективов Бюро находятся 333 уголовных производства.

В мае детективы сообщили о подозрении в совершении коррупционных правонарушений восьми лицам. В отношении девяти лиц прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры составили обвинительные акты.

Ранее сообщалось, что представители Федерального бюро расследований США консультируют и предоставляют экспертную помощь Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.