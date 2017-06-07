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Главная » Страна » Украинская Фемида отобрала у родственника российского премьера 95 гектаров земли под Броварами

Украинская Фемида отобрала у родственника российского премьера 95 гектаров земли под Броварами

Украинская Фемида отобрала у родственника российского премьера 95 гектаров земли под Броварами
Арестованный земельный участок под Киевом

Участок опосредованно принадлежит владельцу супермаркетов электроники "Эльдорадо" Виктору Полищуку

07.06.17 49
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Коллегия Киевского апелляционного хозяйственного суда 6 июня вытребовала 94, 67 гектара земли в ГП "Радиопередающий центр" в пользу территориальной общины в лице Броварского городского совета.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на сообщение суда.

Отмечается, что земля опосредованно принадлежала родственнику премьер-министра России Медведева Виктору Полищуку. Соответствующую информацию обнародовал на своей странице в Facebook  народный депутат Павел Ризаненко.

В прошлом году Шевченковский районный суд Киева арестовал 94,67 гектара земли вблизи столицы, которая опосредованно принадлежит владельцу супермаркетов электроники "Эльдорадо" Виктору Полищуку, который, по сообщениям СМИ, женат на племяннице жены премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Напомним, согласно опросам, почти половина россиян — 45% респондентов — в той или иной степени поддерживают отставку председателя правительства России Дмитрия Медведева. Такие выводы следуют из апрельского опроса "Левада-центра".

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