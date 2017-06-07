Антикоррупционная реформа достигла решающей точки, – Сытник

Приговоры судов по делам топ-коррупционеров засвидетельствуют, что антикоррупционная реформа в Украине достигла успеха. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на встрече с представителями рабочей группы Европейского Союза по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии, передает пресс-служба ведомства.

"Мы находимся в решающей точке. Коррумпированная система сопротивляется, а мы должны сломать ее, в частности благодаря приговорам в отношении топ-коррупционеров. Действующая судебная система наглядно продемонстрировала свою неспособность работать открыто, независимо и справедливо. На это указывает тот факт, что детективы НАБУ уличили в коррупции и задержали более 20 судей", – отметил Сытник.

По его словам, судебные процессы в некоторых делах, расследуемых НАБУ, не имеют сдвигов больше года. Именно поэтому бюро поддерживает инициативу создания Специализированного антикоррупционного суда.

Сытник также проинформировал представителей рабочей группы об основах институциональной независимости бюро и организации работы, взаимодействии НАБУ с другими правоохранительными органами как в Украине, так и за рубежом.