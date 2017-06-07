ОБСЕ увеличит количество наблюдателей в Донбассе, – Курц

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) намерена увеличить количество наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Донбассе с 700 до 1 тыс. человек. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц на совместной с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Как председатель ОБСЕ, я уполномочен проинформировать вас, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет увеличена с 700 до 1 тыс. наблюдателей", – заявил Курц.

Также Курц отметил намерение ОБСЕ улучшить материальное обеспечение миссии, в частности, для увеличения эффективности наблюдения ночью.

Председатель ОБСЕ поблагодарил всех наблюдателей СММ и выразил намерение встретиться с ними.