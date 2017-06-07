Россия блокирует дискуссию о полицейской миссии в Донбассе, – Климкин

Без решения этого вопроса невозможно начать подготовку к выборам на территории ОРДЛО

Страна-агрессор Россия блокирует обсуждение вопроса полицейской миссии в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает LIGA.net.

Без решения этого вопроса невозможно начать подготовку к выборам на территории ОРДЛО.

"Пока Россия блокирует обсуждение этого вопроса на венской площадке ОБСЕ. Мы все прекрасно понимаем, что без этого элемента (вооруженной миссии, – ред.) начать эффективный переходный процесс невозможно. Мы прилагаем усилия, чтобы начать обсуждение этого вопроса. Полицейская миссия – это вопрос, который должен быть согласован. Должен быть мандат, который позволит нам готовиться к будущим выборам", – сказал глава МИД Украины.

Климкин также подчеркнул, что присутствие полицейской миссии необходимо для контроля за разоружением нелегальных группировок в Донбассе и последующего контроля за оружием.