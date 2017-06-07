Погибли двое наших бойцов, 11 военных получили ранения, – штаб АТО

Оперативная обстановка в районе проведения антитеррористической операции остается сложной. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

7 июня по состоянию на 18:00 российско-террористические бандформирования 34 раза нарушали режим прекращения огня. Особенно напряженная ситуация сложилась на Луганском направлении.

С начала суток в результате боевых действий двое украинских военных погибли, еще 11 получили ранения.

Луганское направление. Именно эта часть фронта сегодня стала эпицентром огневой активности противника. В частности, украинских военных, которые держат оборону в районе населенных пунктов Новотошковское и Крымское, боевики в течение дня интенсивно обстреливали из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, время от времени – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Незаконные вооруженные формирования били из гранатометов неподалеку Золотого и Станицы Луганской, из крупнокалиберных пулеметов – неподалеку Новоалександровки.

Приморское направление. Около 14:00 наши позиции в районе Чермалыка боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня. Там же, а также вблизи Широкино, противник вел огонь из 120-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия наемники открывали огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Павлополя, Водяного и Марьинки.

Донецкое направление. Еще на заре противник ударил по нашим опорным пунктам в пригороде Авдеевки из 122-мм артиллерийских систем. Там же, а также в районе Луганского и Зайцево подконтрольные России НВФ систематически обстреливали оборонительные укрепления сил АТО из пехотного вооружения и минометов калибра 82 мм.