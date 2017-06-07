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Главная » Страна » Украина с начала года увеличила экспорт электроэнергии почти на 50%

Украина с начала года увеличила экспорт электроэнергии почти на 50%

Украина с начала года увеличила экспорт электроэнергии почти на 50%
Фото: inforesist.org

Электроэнергию поставляли в Венгрию, Польшу и Молдову

07.06.17 134
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Украина в январе-мае 2017 года (в денежном выражении) увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 46,3% – до $109,75 млн. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

67,4% выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 17,5% от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и 12,7% – на Молдову.

В мае Украина экспортировала электроэнергии в Венгрию на $10,3 млн, в Польшу – на $2,9 млн. Экспорт в Молдову в прошлом месяце составил почти $14 млн.

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