Суд арестовал экс-главу налоговой Крыма с возможностью залога в 15 млн грн

Циркуну избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней

Апелляционный суд Киева 7 июня, рассмотрев апелляционную жалобу прокурора, принял решение об аресте на два месяца бывшего главы Государственной налоговой администрации в Автономной республике Крым Константина Циркуна с возможностью внесения залога в сумме 15 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева по итогам судебного заседания.

"Апелляционную жалобу прокурора удовлетворить; определение Печерского районного суда Киева от 25 мая – отменить; вынести новое решение ... применить в отношении Циркуна К.В. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, а именно до 22 июля 2017 года и определить альтернативную меру пресечения - залог в сумме 15 млн грн", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в отношении Циркуна, фигуранта дела о "налоговых площадках", была избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими некогда руководителями и их заместителями областных управлений Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых "налоговых площадок".

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.

В ходе последующих судов по избранию меры пресечения многих задержанных отпустили под залог. По словам главы МВД Арсена Авакова, за задержанных внесли 440 млн грн залога.