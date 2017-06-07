Идентифицированы останки трех погибших защитников Донецкого аэропорта, – Минобороны

Отдел поисковой работы Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, совместно с сотрудниками национального военно-исторического музея Украины и работниками следственных органов Национальной полиции Украины, в рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" идентифицировали и передали родным останки трех военнослужащих, погибших во время защиты Донецкого аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По результатам судебных молекулярно-генетических экспертиз было установлено, что несколько фрагментов тел, которые были доставлены в Днепропетровское областное бюро судебно-медицинской экспертизы из Донецкого аэропорта принадлежат военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые погибли и были похоронены в 2015 году.

Речь идет о погибших 20 января 2015 при обороне Донецкого аэропорта киевлянине сержанте Марченко Алексее Владимировиче и жителе Червонограда Львовской области солдате Савчуке Петре Васильевиче, а также выходце из поселка Большой Кучуров Сторожинецкого района Черновицкой области солдате Бузнике Владимире Петровиче, который погиб 19 января того же года.

После идентификации в течение двух суток была организована доставка этих останков в родные дома и проведено их захоронение.