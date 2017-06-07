Правительство утвердило проект строительства хранилища ядерных отходов

Кабинет министров Украины утвердил проект строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций (ЦХОЯТ). Об этом сообщает Правительственный портал.
Соответствующий проект распоряжения Кабинета министров Украины "Об утверждении проекта "Строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций" был принят 7 июня на заседании правительства.
Цель проекта распоряжения – определение показателей проекта строительства ЦХОЯТ, согласно которым эксплуатирующая организация – ГП "НАЭК "Энергоатом" будет выполнять строительные и эксплуатационные работы.
Строительные работы будут финансироваться компанией "Энергоатом". Средства государственного бюджета Украины привлекаться не будут.
Напомним, 15 мая государственное предприятие "Энергоатом" договорилось с американской компанией Holtec International о поставке специального технологического оборудования для строительства хранилища ядерных отходов.