Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Правительство утвердило проект строительства хранилища ядерных отходов

Правительство утвердило проект строительства хранилища ядерных отходов

Правительство утвердило проект строительства хранилища ядерных отходов
Фото из открытых источников

Строительные работы будут финансироваться за счет ГП "Энергоатом"

07.06.17 193
000

Кабинет министров Украины утвердил проект строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций (ЦХОЯТ). Об этом сообщает Правительственный портал.

Соответствующий проект распоряжения Кабинета министров Украины "Об утверждении проекта "Строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций" был принят 7 июня на заседании правительства.

Цель проекта распоряжения – определение показателей проекта строительства ЦХОЯТ, согласно которым эксплуатирующая организация – ГП "НАЭК "Энергоатом" будет выполнять строительные и эксплуатационные работы.

Строительные работы будут финансироваться компанией "Энергоатом". Средства государственного бюджета Украины привлекаться не будут.

Напомним, 15 мая государственное предприятие "Энергоатом" договорилось с американской компанией Holtec International о поставке специального технологического оборудования для строительства хранилища ядерных отходов. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
США поставят в Украину оборудование для хранилища ядерных отходовПод Чернобылем начали строить хранилище отработанного ядерного топливаАпелляционный суд отменил решение о закрытии "дела Мартыненко", - НАБУ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 190864
  2. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 38216
  3. Краски, карты и слова. Как человек-остров Василий Придатко наносит себя на карту 1864
  4. Однажды в Америке. О чём знаменитый биограф Стивен Найфи рассказал "случайному попутчику" 1529
  5. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 60620
  6. Знай наших. Как украинский стартап привлёк $110 млн инвестиций 3129
  7. Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 7751
  8. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 15059
  9. В ЮАР уровень агрессии вокруг тебя нулевой, — Анна Яновская 1456
  10. Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 6802
  1. Князев: Дорожная полиция начнет работать в сентябре 12637 / 13596
  2. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 6173 / 6849
  3. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 5723 / 38216
  4. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 4186 / 15059
  5. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 3586 / 60620
  6. У Аллы Пугачевой случился сердечный приступ 2780 / 3027
  7. Появилось видео с рассказом единственной выжившей в тверской бойне 2562 / 2798
  8. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 2265 / 2429
  9. Стокгольмский казус Тимошенко. Что стоит за обвинениями экс-премьера в госизмене 2208 / 2431
  10. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 2039 / 190864
  1. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 58 / 38216
  2. За час до полуночи. Американский журналист о том, чего ожидать от мира завтра 31 / 2115
  3. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 25 / 2429
  4. Пойми, если сможешь. В какие мифы о детях верят взрослые 24 / 12002
  5. "Тайные тюрьмы" СБУ. Зачем Кабмин хочет легализировать СИЗО спецслужбы 23 / 1655
  6. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 21 / 6849
  7. Письмо деду. Украина – страна перемешанных наций и "понаехавших" 20 / 3274
  8. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 17 / 15059
  9. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 16 / 190864
  10. Один и не дома. Как сбывшаяся мечта Дональда Трампа превращается в мучение 16 / 1557
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.