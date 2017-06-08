Комитет здравоохранения Рады не поддержал законопроекты о медреформе

В первом чтении документы рекомендовали принять комитет социальной политики и бюджетный комитет

Комитет здравоохранения Верховной рады не поддержал законопроекты о медицинской реформе №6327 и №6329. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк в Facebook.

"Комитет здравоохранения также рассматривал правительственные законопроекты. И не поддержал их. Хотя сказал, что реформы поддерживает", - написал он.

При этом законопроекты поддержали два других комитета Рады.

Принять документы в первом чтении рекомендовали комитет социальной политики и бюджетный комитет

Напомним, 6 июня Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроекты, в которых заложены основы медицинской реформы.