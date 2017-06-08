Водоснабжение Авдеевки восстановлено

В четверг, 8 июня, водоснабжение Авдеевки (Донецкая область) и близлежащих населенных пунктов полностью восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"8 июня в 4:00 водоснабжение в городе Авдеевка и близлежащих населенных пунктах полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 3 июня боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию из 120-мм минометов. Из-за повреждений линий электропередач станция была обесточена.
7 июня подача электричества на Донецкую фильтровальную станцию была возобновлена.