Украина теперь официально стремится в НАТО

Верховная Рада приняла в целом законопроект №6470 о внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины относительно внешнеполитического курса Украины. Такое решение поддержали 276 народных депутатов, передает 112 Украина.

"Приоритетами национальных интересов являются: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе и в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в Организации Североатлантического договора; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами мира в интересах Украины", - предполагает данный законопроект.

Раньше была прописана только интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении провести референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении нашей страны в НАТО.