Нафтогаз не будет вести переговоры с Газпромом в Москве

Нафтогаз Украины не будет посылать своих представителей в Москву для переговоров с российским Газпромом. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Для Нафтогаза Украины Российская Федерация является неприемлемой страной для проведения переговоров с Газпромом. Такой позиции Нафтогаз неизменно придерживается с 2014 года как в переписках, так и во время официальных встреч с представителями российской компании", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что Нафтогаз неоднократно подтверждал свою готовность провести переговоры с "Газпромом" в Брюсселе или в другом городе ЕС.

Напомним, 6 июня Газпром пригласил представителей Нафтогаза Украины в Москву для обсуждения вопроса транзита газа в Европу после 2019 года.